Найголовніше, що ви залишилися поруч з дітьми і під час війни - Ігор Терехов
У Харкові відбувся урочистий захід з нагоди прийдешнього Дня працівника освіти.
, під час урочистого заходу, який прошов в Основ’янському районі міста, мер Харкова Ігор Терехов звернувся до присутніх, підкресливши, що навіть під час війни вихователі не залишилися осторонь: вони допомагають місту як волонтери, займаються з дітьми в укриттях і підтримують родини харків’ян.
«Ви ті, хто зустрічає дитину на початку її великого життєвого шляху, і від вас залежить дуже багато. Але найголовніше, що ви залишилися поруч з дітьми і під час війни. Зберегли контакт з родинами, підтримуєте дітей, займаєтеся волонтерством, допомагаєте нашим військовим. За це я щиро вдячний усім вам! Так, війна зруйнувала багато дитсадків, завдала чимало болю. Але я впевнений, що ми відбудуємо все. І садочки знову відкриють свої двері для дітей, а ви повернетеся до своєї улюбленої роботи», - зазначив Ігор Терехов.\
Під час урочистостей мер вручив кращим педагогам Подяки міського голови.
Завершився захід театральною виставою.
