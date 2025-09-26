    
Найголовніше, що ви залишилися поруч з дітьми і під час війни - Ігор Терехов

У Харкові відбувся урочистий захід з нагоди прийдешнього Дня працівника освіти.


Найголовніше, що ви залишилися поруч з дітьми і під час війни - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час урочистого заходу, який прошов в Основ’янському районі міста, мер Харкова Ігор Терехов звернувся до присутніх, підкресливши, що навіть під час війни вихователі не залишилися осторонь: вони допомагають місту як волонтери, займаються з дітьми в укриттях і підтримують родини харків’ян.
 
«Ви ті, хто зустрічає дитину на початку її великого життєвого шляху, і від вас залежить дуже багато. Але найголовніше, що ви залишилися поруч з дітьми і під час війни. Зберегли контакт з родинами, підтримуєте дітей, займаєтеся волонтерством, допомагаєте нашим військовим. За це я щиро вдячний усім вам! Так, війна зруйнувала багато дитсадків, завдала чимало болю. Але я впевнений, що ми відбудуємо все. І садочки знову відкриють свої двері для дітей, а ви повернетеся до своєї улюбленої роботи», - зазначив Ігор Терехов.\
 
Під час урочистостей мер вручив кращим педагогам Подяки міського голови.
 
Завершився захід театральною виставою.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що міськрада Харкова затвердила зміни до бюджету-2025, які торкнулися й навчальних закладів. 
 
