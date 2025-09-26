26.09.2025 16:43 Дмитро Колонєй

Найголовніше, що ви залишилися поруч з дітьми і під час війни - Ігор Терехов

У Харкові відбувся урочистий захід з нагоди прийдешнього Дня працівника освіти.



Найголовніше, що ви залишилися поруч з дітьми і під час війни - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час урочистого заходу, який прошов в Основ’янському районі міста, мер Харкова Ігор Терехов звернувся до присутніх, підкресливши, що навіть під час війни вихователі не залишилися осторонь: вони допомагають місту як волонтери, займаються з дітьми в укриттях і підтримують родини харків’ян.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

«Ви ті, хто зустрічає дитину на початку її великого життєвого шляху, і від вас залежить дуже багато. Але найголовніше, що ви залишилися поруч з дітьми і під час війни. Зберегли контакт з родинами, підтримуєте дітей, займаєтеся волонтерством, допомагаєте нашим військовим. За це я щиро вдячний усім вам! Так, війна зруйнувала багато дитсадків, завдала чимало болю. Але я впевнений, що ми відбудуємо все. І садочки знову відкриють свої двері для дітей, а ви повернетеся до своєї улюбленої роботи», - зазначив Ігор Терехов.\

Під час урочистостей мер вручив кращим педагогам Подяки міського голови.

Завершився захід театральною виставою.