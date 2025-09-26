26.09.2025 14:30

Перейшов на бік ворога та співпрацював з окупантами на Харківщині: зрадник отримав заочну підозру

Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність ще одного зрадника, який добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами та й досі переховується на території рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, йдеться про 44-річного уродженця Харківщини, який після незаконної анексії Криму в 2014 році виїхав на півострів, а згодом до росії, де отримав паспорт рф і остаточно став на антиукраїнські рейки.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення чоловік вирішив повернутися на вже окуповану частину Харківщини і влітку 2022 року відкрито підтримав створення т.зв. «військово-цивільних адміністрацій» (далі – ВЦА).

Встановлено, що ворожий поплічник свідомо прийняв пропозицію зайняти псевдопосаду «заступника начальника Боровського територіального управління» та водночас виконувати обов’язки «начальника відділу житлово-комунального господарства ВЦА Ізюмського району».

Під час деокупації регіону фігуранту вдалося втекти на непідконтрольну територію України, де він продовжив свою злочинну діяльність.

Так, навесні 2024 року зрадник отримав «підвищення» та став «заступником голови ВЦА Куп’янського району», виконуючи завдання рашистів.

Своїми діями зловмисник допомагає ворогу вибудовувати вертикаль незаконних органів влади на захоплених територіях.

Крім цього, підозрюваний систематично брав участь у пропагандистських медіапроєктах. Зокрема, давав інтерв’ю кремлівським журналістам, поширював наративи про нібито «звільнення» Харківщини, виправдовував окупацію українських територій та закликав місцевих мешканців отримувати російські паспорти.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зрадника на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України).

За такі злочини підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

