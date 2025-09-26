    
26.09.2025  14:00   Віталій Хіневич

Під час евакуаційних заходів у Куп’янському районі було поранено правоохоронців

На Харківщині під час евакуаційних заходів поранено чотирьох поліцейських Куп’янського районного відділу поліції.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
26 вересня 2025 року під час здійснення обов’язкових евакуаційних заходів на території Кіндрашівської сільської громади Куп’янського району Харківської області поліцейські потрапили під ворожий обстріл.
 
 
Ворожий FPV-дрон влучив у дорожнє покриття поряд зі службовим автомобілем правоохоронців. Унаслідок вибуху четверо працівників поліції отримали поранення, а службовий транспорт пошкодило.
 
Поранених поліцейських госпіталізовано до медичного закладу, їм надано первинну медичну допомогу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області.
 
Тэги:  події, харків
