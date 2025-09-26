    
Главная Новини Харкова Суспільство Хмарно та заморозки: погода в Харківській області на найближчі дні
26.09.2025  13:30   Віталій Хіневич

Хмарно та заморозки: погода в Харківській області на найближчі дні

Мінлива хмарність та прохолодні ночі очікують жителів області наприкінці тижня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
27 вересня прогнозується мінлива хмарність. На території області опадів не передбачається. 
 
Вітер північний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 1 до 6° тепла, при цьому на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки до 0–3°. 
Вдень повітря прогріється до 13–18°.
 
У місті погода буде аналогічною: без опадів, північний вітер 5–10 м/с. Вночі температура повітря складе 2–4°, на поверхні ґрунту заморозки до 0–2°. Вдень стовпчик термометра підніметься до 15–17°.
 
28 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень місцями можливий невеликий дощ. 
 
Вітер змінних напрямків 3–8 м/с. Температура вночі буде 3–8° тепла, вдень – 12–17°.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 26 вересня.
 
Тэги:  погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 26 вересня 25.09 Суспільство Синоптики розповіли, яку погоду очікувати у жовтні в Харківській області 25.09 Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 вересня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 