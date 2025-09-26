26.09.2025 13:30 Віталій Хіневич

Хмарно та заморозки: погода в Харківській області на найближчі дні

Мінлива хмарність та прохолодні ночі очікують жителів області наприкінці тижня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 вересня прогнозується мінлива хмарність. На території області опадів не передбачається.

Вітер північний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від 1 до 6° тепла, при цьому на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки до 0–3°.

Вдень повітря прогріється до 13–18°.

У місті погода буде аналогічною: без опадів, північний вітер 5–10 м/с. Вночі температура повітря складе 2–4°, на поверхні ґрунту заморозки до 0–2°. Вдень стовпчик термометра підніметься до 15–17°.

28 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків 3–8 м/с. Температура вночі буде 3–8° тепла, вдень – 12–17°.

