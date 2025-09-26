26.09.2025 10:15 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 26 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків - 12

Золочів - 14

Богодухів - 12

Коломак - 12

Великий Бурлук - 14

Печеніги - 11

Слобожанське - 14

Куп’янськ - 11

Берестин - 14

Лозова - 11

Ізюм - 15

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

