25.09.2025 21:19 Дмитро Колонєй
На Харківщині сім водіїв спричинили ДТП, у яких загинули та травмовалися люди
Винуватцям аварій на Харківщині оголошено підозру.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, органи прокуратури Харківської області провели аудит кримінальних проваджень, що тривалий час залишалися без остаточного рішення, щодо ДТП з тяжкими наслідками.
П’ятьом чоловікам оголошщено підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України).
-
у Лозівському районі водій авто збив та травмував пішохода — українського військового.
-
у Харкові водій BMW на швидкості майже 130/год виїхав на перехрестя, не пропустив автівку що завершувала рух та врізався у неї. Внаслідок чого 25-річна пасажирка зустрічного авто загинула на місці;
-
у Харкові адвокат збив пішохода, яки від отриманих травм помер наступного дня у лікарні;
-
водій проігнорував червоне світло, зіткнувся з іншим авто, у якому постраждала пасажирка.
-
у Берестинському районі водій вантажівки із причепом порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з мікроавтобусом, водій якого тяжко травмувався.
Ще двое чоловіків сіли п'яним за кермо та стали винуватцями загибелі пасажирів:
-
у Лозівському районі нетверезий водій автомобіля ВАЗ-2107 виїхав з ґрунтової дороги на основну та не пропустив вантажівку. Пасажир легковика загинув на місці.
-
керманич «Toyota Camry» напідпитку та не маючи права на керування, виїхав за межі проїзної частини, через що автівка перекинулася та від отриманих травм помер пасажир.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що розслідування за справами по ДТП, у яких загинули
69 людей, затягнули на роки.
