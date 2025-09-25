    
25.09.2025  21:48   Дмитро Колонєй

Харків завжди був і є центром машинобудування України - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав працівників підприємств міста з нагоди Дня машинобудівника.


Як повідомляє РЕДПОСТ, під час урочистого заходу мер Харкова Ігор Терехов подякував колективам заводів за те, що залишаються в Харкові та підтримують економіку міста й країни та підкреслив, що Харків завжди був і є центром машинобудування України, а підприємства міста - його гордістю. 
 
«Для Харкова це особливе свято, адже він завжди був центром машинобудування України. Сьогодні ми живемо й працюємо завдяки нашим воїнам з ЗСУ, і ми маємо бути вдячними їм за мужність і захист. Ви, працівники харківських підприємств, незважаючи на обстріли, залишаєтеся в Харкові, і це дуже цінно. Вірю, що наступні Дні машинобудівника ми святкуватимемо вже у мирній Україні, з гарними емоціями та новими здобутками», - сказав мер.
 
Ігор Терехов вручив кращим працівникам підприємств нагрудний знак «За заслуги перед містом-героєм України Харків», медалі «За оборону міста-героя Харків», цінні подарунки, почесні грамоти виконкому Харківської міської ради та Подяки міського голови.
 
