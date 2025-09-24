24.09.2025 17:14 Дмитро Колонєй
Навіть у прифронтових умовах можна жити, працювати, планувати і розвиватися - Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов розповів про подальшу консолідацію прифронтових міст і громад.
"Харків - один з тих прифронтових центрів, досвід і ритм життя якого стають орієнтиром для багатьох громад. Уміння долати виклики війни допомагає нам ділитися напрацьованими рішеннями, які підхоплюють як великі міста, так і невеликі селища й села поблизу фронту. Так формується надійна мережа співпраці, де кожен має підтримку і не лишається сам на сам з проблемами", - зазначає мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ
.
Сьогодні в Сумах було зроблено черговий крок до консолідації прифронтових міст і громад - до Асоціації приєдналися ще 14 територіальних громад Сумщини. Це прояв спільного бачення, довіри та рішучості діяти як одна команда.
"Я впевнений, що кожне нове приєднання тільки посилюватиме нашу позицію, відкриватиме більше можливостей бути почутими у процесі формування державної політики й заявляти про себе на міжнародному рівні", - підкреслив очільник Харкова.
Розмови із бізнесом, депутатами, головами громад виявляють, що у всіх схожі труднощі:
формування бюджетів,
відбудова інфраструктури,
робота лікарень і шкіл,
збереження кадрів,
безпека людей.
"Знову ж таки бізнес - він працює у надзвичайно важких умовах, тримає економіку й створює робочі місця. Тому ми маємо і будемо лобіювати для нього спеціальні рішення: доступні пільгові кредити та страхування воєнних ризиків.
І наш власний досвід теж доводить: навіть у прифронтових умовах можна жити, працювати, планувати і розвиватися. І ми з радістю поділимося цими рішеннями з громадами-партнерами, щоб разом не лише вистояти, а й закласти основу відновлення України", - підсумовує Ігор Терехов.
