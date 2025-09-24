24.09.2025 16:55 Віталій Хіневич

В Україні відновлять ДПА в 9 класі

Запуск ДПА можливий у 2028 році, але повноцінне впровадження очікується не раніше 2029 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

В рамках модернізації системи оцінювання, восени 2026 року заплановано апробацію окремих інструментів та процедур для проведення ДПА на рівні 9-х класів у мовно-літературній (державної мови) та математичній освітніх галузях.

До участі в пілотуванні буде залучено близько 2000 учнів 10-х класів, які навчалися у школах, де раніше проходило пілотування навчально-методичного забезпечення НУШ на рівні базової освіти.

У 2027 році передбачено продовження пілотування ДПА-9. Планується апробація доопрацьованих за підсумками 2026 року інструментів та процедур оцінювання досягнень учнів у мовно-літературній та математичній освітніх галузях із використанням спеціальної освітньої платформи (СОП).

Додатково буде проведена первинна апробація інструментів для інших освітніх галузей, зокрема громадянської та історичної, природничої, інформатичної та іншомовної.

Очікується, що у 2028 році може бути запущена повноцінна ДПА-9 із двох галузей — мовно-літературної (державна мова) та математичної, одночасно передбачено додаткове пілотування інструментів і процедур для інших освітніх галузей.

Таким чином, повне впровадження ДПА-9 як цілісної системи заплановане не раніше 2029 року.

