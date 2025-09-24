24.09.2025 16:38

Сили оборони стримують шість атак окупантів на обох напрямках Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 24 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщин наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, одне бойове зіткнення триває. Авіаудару КАБами зазнав населений пункт Шипувате.

На Куп’янському напрямку тривають п’ять атак на позиції українських військ у районах Котлярівки та у бік Піщаного й Колісниківки.

