24.09.2025  16:38   

Сили оборони стримують шість атак окупантів на обох напрямках Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 24 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщин наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, одне бойове зіткнення триває. Авіаудару КАБами зазнав населений пункт Шипувате.
  • На Куп’янському напрямку тривають п’ять атак на позиції українських військ у районах Котлярівки та у бік Піщаного й Колісниківки. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ показав, як бійці «Сталевого Кордону» ліквідували окупанта і ворожий дрон на Харківщині.

 

