Бійці «Сталевого Кордону» ліквідували окупанта і ворожий дрон на Харківщині (відео)

Підрозділ «Сталевий Кордон» на Північно-Слобожанському напрямку за добу знищив окупанта, fpv-дрон та кілька позицій противника.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Бійці спецпідрозділу Держприкордонслужби повідомили про нові результати своєї роботи. Протягом останньої доби вони:
За даними бійців, уточнення втрат противника ще триває. Робота з пошуку нових цілей продовжується.
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як підрозділ РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону застосував ударні дрони проти техніки та укріплень армії рф.
