24.09.2025  13:59   Рита Парфенова

Бійці «Сталевого Кордону» ліквідували окупанта і ворожий дрон на Харківщині (відео)

Підрозділ «Сталевий Кордон» на Північно-Слобожанському напрямку за добу знищив окупанта, fpv-дрон та кілька позицій противника.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Бійці спецпідрозділу Держприкордонслужби повідомили про нові результати своєї роботи. Протягом останньої доби вони:

  • ліквідували окупанта, який перебував у засідці;
  • знищили антену зв’язку росіян;
  • уразили два укриття, де знаходився особовий склад противника;
  • ліквідували ворожий fpv-дрон, який також перебував у засідці на дорозі та очікував ціль.

За даними бійців, уточнення втрат противника ще триває. Робота з пошуку нових цілей продовжується.

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як підрозділ РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону застосував ударні дрони проти техніки та укріплень армії рф.

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків, агрессия россии
