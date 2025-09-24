24.09.2025 13:59 Рита Парфенова

Бійці «Сталевого Кордону» ліквідували окупанта і ворожий дрон на Харківщині (відео)

Підрозділ «Сталевий Кордон» на Північно-Слобожанському напрямку за добу знищив окупанта, fpv-дрон та кілька позицій противника.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Бійці спецпідрозділу Держприкордонслужби повідомили про нові результати своєї роботи. Протягом останньої доби вони:

ліквідували окупанта, який перебував у засідці;

знищили антену зв’язку росіян;

уразили два укриття, де знаходився особовий склад противника;

ліквідували ворожий fpv-дрон, який також перебував у засідці на дорозі та очікував ціль.

За даними бійців, уточнення втрат противника ще триває. Робота з пошуку нових цілей продовжується.

