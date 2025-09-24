    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові на вулиці Георгія Тарасенка триває відновлення житлового будинку
24.09.2025  16:20   Віталій Хіневич

У Харкові на вулиці Георгія Тарасенка триває відновлення житлового будинку

На початку жовтня 2023 року внаслідок ракетного удару триповерховий будинок зазнав значних руйнувань.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Вибухом були пошкоджені плити перекриття, балкони, тримальні стіни, покрівля, вибиті вікна і т. п.
 
 
Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, в будинку вже відновили частину перекриттів, тримальних стін, балконів тощо. Зараз будівельники заливають плити перекриття останнього поверху та виконують монтаж кроквяної системи покрівлі. 
 
 
Загальна площа покрівельних робіт становить майже 1,2 тис. кв. м, з яких уже виконано 70%. Паралельно будівельники почали відновлення фасаду.
 
 
Надалі заплановані роботи з ремонту місць загального користування, вхідних груп, внутрішнього оздоблення квартир, встановлення нових вікон тощо.
 
 
Тэги:  жкг, харків
