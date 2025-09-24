    
24.09.2025  15:50   Віталій Хіневич

У Чугуєві чоловік викрав авто просто з подвір’я

23 вересня до правоохоронців звернувся 42-річний місцевий житель. Він повідомив, що невідомий заволодів його автомобілем ВАЗ 2101, припаркованим біля його подвір’я.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські оперативно знайшли викрадений автомобіль та встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний житель Чугуївського району, раніше судимий за майнові злочини.
Встановлено, що чоловік, побачив авто з відчиненим вікном, пошкодив замок запалювання транспортного засобу та поїхав. 
 
 
Окрім цього, поліцейські з’ясували, що фігурант може бути причетний і до низки крадіжок, скоєних на території Чугуївського району.
 
Правопорушника затримано в порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. 
 
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Дергачах зловмисники обікрали будинок.
 
