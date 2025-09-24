У Чугуєві чоловік викрав авто просто з подвір’я

23 вересня до правоохоронців звернувся 42-річний місцевий житель. Він повідомив, що невідомий заволодів його автомобілем ВАЗ 2101, припаркованим біля його подвір’я.
Сьогодні емоційний день, що ускладнює фінансові справи; краще відкласти угоди і великі покупки.
Середа у Харкові мине під сірим небом: хмари триматимуться з ранку до вечора. Попереждення – вдень пориви вітру.
Щороку 24 вересня відзначається не зовсім звичайне свято – Міжнародний день караванника.
