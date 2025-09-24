24.09.2025 13:05 Віталій Хіневич

У Дергачах зловмисники обікрали будинок

У вересні до правоохоронців звернулася 57-річна мешканка міста Дергачі із заявою про крадіжку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Невідомі шляхом віджиму металопластикового вікна проникли до її домоволодіння та викрали гроші й ювелірні вироби.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Оперативники, після аналізу записів камер відеоспостереження, встановили причетних до злочину осіб. Ними виявилися 43-річний місцевий житель та його 25-річний племінник.

Поліцейські провели санкціонований обшук у помешканнях зловмисників та вилучили речові докази: гроші, ювелірні вироби, знаряддя для віджиму пластикових вікон, одяг та взуття зловмисників, у який вони були одягнені під час скоєння злочину, мобільні телефони.

Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

