    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Дергачах зловмисники обікрали будинок
24.09.2025  13:05   Віталій Хіневич

У Дергачах зловмисники обікрали будинок

У вересні до правоохоронців звернулася 57-річна мешканка міста Дергачі із заявою про крадіжку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Невідомі шляхом віджиму металопластикового вікна проникли до її домоволодіння та викрали гроші й ювелірні вироби.
 
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
 
Оперативники, після аналізу записів камер відеоспостереження, встановили причетних до злочину осіб. Ними виявилися 43-річний місцевий житель та його 25-річний племінник. 
 
 
Поліцейські провели санкціонований обшук у помешканнях зловмисників та вилучили речові докази: гроші, ювелірні вироби, знаряддя для віджиму пластикових вікон, одяг та взуття зловмисників, у який вони були одягнені під час скоєння злочину, мобільні телефони. 
 
 
Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розкрито рейдерське захоплення частки підприємства з іноземними інвестиціями.
 
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.09 Надзвичайні події Чоловік у Харкові чинив домашнє насильство щодо співмешканки 23.09 Надзвичайні події Знайшов гаманець із банківською карткою та робив покупки: чоловіку повідомлено про підозру у крадіжці 23.09 Надзвичайні події У Харкові викрито організаторів незаконного каналу перетину держкордону
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 