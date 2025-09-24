    
24.09.2025  15:40   Дмитро Колонєй

Українці беруть собі імʼя не по-батькові, а по-матеріт

Стало відомо, як оформити зміну им'я по батькові та чи можна жити взагалі без нього.


Українці беруть собі імʼя не по-батькові, а по-матеріт
Як повідомляє РЕДПОСТ, українець замість імʼя по-батькові взяв собі по-матері: тепер він — Людмилович. 
Інший чоловік, Вадим, змінив імʼя на Вадимас.
 
Два роки тому галасу наробила дівчина з Києва, яка взяла собі ім'я по-батькові по-матері та стала Лесівною.     
 
Згідно українського законодавства з 1 січня 2021 року в Україні можна самостійно змінювати по батькові, у тому числі брати матронім або зовсім відмовлятися від нього. Це право закріплене в статті 149 Сімейному кодексі України.  Людина, яка хоче взяти матронім (по батькові по матері), може це зробити, звернувшись із заявою до відповідних органів. 
 
