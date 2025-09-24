Українці беруть собі імʼя не по-батькові, а по-матеріт

24.09.2025 15:40 Дмитро Колонєй

Стало відомо, як оформити зміну им'я по батькові та чи можна жити взагалі без нього.

Інший чоловік, Вадим, змінив імʼя на Вадимас.

Згідно українського законодавства з 1 січня 2021 року в Україні можна самостійно змінювати по батькові, у тому числі брати матронім або зовсім відмовлятися від нього. Це право закріплене в статті 149 Сімейному кодексі України. Людина, яка хоче взяти матронім (по батькові по матері), може це зробити, звернувшись із заявою до відповідних органів.