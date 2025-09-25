25.09.2025 21:00 Дмитро Колонєй
Кабмін вводить мораторій на відключення боржників за газ та світло: яких регіонів це торкається
Уряд надав відповідне доручення.
, Премʼєр-міністр Юлія Свириденко доручила
профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону — з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні.
Також очільниця Упряду заявила:
"Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення.
Мета — гарантувати стабільну роботу енергетичної інфраструктури взимку та забезпечити світло і тепло для людей, незалежно від атак росіян."
