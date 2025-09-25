    
Главная Новини Харкова ЖКГ Кабмін вводить мораторій на відключення боржників за газ та світло: яких регіонів це торкається
25.09.2025  21:00   Дмитро Колонєй

Кабмін вводить мораторій на відключення боржників за газ та світло: яких регіонів це торкається

Уряд надав відповідне доручення.


Кабмін вводить мораторій на відключення боржників за газ та світло: яких регіонів це торкається
Як повідомляє РЕДПОСТ, Премʼєр-міністр Юлія Свириденко доручила профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону — з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні. 
 
Також очільниця Упряду заявила:  
 
"Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення.
Мета — гарантувати стабільну роботу енергетичної інфраструктури взимку та забезпечити світло і тепло для людей, незалежно від атак росіян."
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що міськрада Харкова затвердила зміни до бюджету-2025 на позачерговій сесії та що саме змінилося.
 
Тэги:  газ, світло, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.09 ЖКГ Не буде газу у мешканців Слобідського району Харкова: ремонтні роботи подовжено 22.09 ЖКГ У передмісті Харкова тимчасово припинять газопостачання 23 вересня 16.09 ЖКГ Харківські газовики оперативно вжили заходів та не допустити ускладнень після ворожого удару по місту
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 