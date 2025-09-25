25.09.2025 17:55 Віталій Хіневич

Харків’янам пропонують пройти перекваліфікацію безкоштовно

Фонд розвитку підприємництва впроваджує програму «Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Ініціатива впроваджується за підтримки ЄС, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії в межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery, яку реалізують GIZ та Solidarity Fund PL.

Програма дає можливість безкоштовно пройти перекваліфікацію або підвищити кваліфікацію відповідно до потреб бізнесу у виробничій чи сервісній сфері.

Навчання відбуватиметься за адаптованими програмами з акцентом на практичні навички.

Підготовка охоплює понад 15 спеціальностей, зокрема зварника, електрика, водія, механіка, монтажника, логіста, садівника, адміністратора, медпрацівника з догляду та ін. Програма орієнтована на сприяння працевлаштуванню, зокрема жінок, та підвищення престижу професій, які традиційно вважаються «чоловічими».

До участі запрошують як шукачів роботи, так і підприємства, що потребують кваліфікованих кадрів або готові перекваліфікувати наявних працівників.

Деталі програми доступні за посиланням. Для участі необхідно заповнити анкету. Набір триває без фіксованого дедлайну.

