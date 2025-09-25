    
25.09.2025  17:55   Віталій Хіневич

Харків’янам пропонують пройти перекваліфікацію безкоштовно

Фонд розвитку підприємництва впроваджує програму «Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Ініціатива впроваджується за підтримки ЄС, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії в межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery, яку реалізують GIZ та Solidarity Fund PL. 
 
Програма дає можливість безкоштовно пройти перекваліфікацію або підвищити кваліфікацію відповідно до потреб бізнесу у виробничій чи сервісній сфері. 
Навчання відбуватиметься за адаптованими програмами з акцентом на практичні навички.
 
Підготовка охоплює понад 15 спеціальностей, зокрема зварника, електрика, водія, механіка, монтажника, логіста, садівника, адміністратора, медпрацівника з догляду та ін. Програма орієнтована на сприяння працевлаштуванню, зокрема жінок, та підвищення престижу професій, які традиційно вважаються «чоловічими».
 
До участі запрошують як шукачів роботи, так і підприємства, що потребують кваліфікованих кадрів або готові перекваліфікувати наявних працівників.
 
Деталі програми доступні за посиланням. Для участі необхідно заповнити анкету. Набір триває без фіксованого дедлайну.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 25 вересня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3647 вакансій.
 
