25.09.2025 17:55 Віталій Хіневич
Харків’янам пропонують пройти перекваліфікацію безкоштовно
Фонд розвитку підприємництва впроваджує програму «Від навчання до працевлаштування: професійне навчання для жінок та інших цільових груп».
Ініціатива впроваджується за підтримки ЄС, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії в межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery, яку реалізують GIZ та Solidarity Fund PL.
Програма дає можливість безкоштовно пройти перекваліфікацію або підвищити кваліфікацію відповідно до потреб бізнесу у виробничій чи сервісній сфері.
Навчання відбуватиметься за адаптованими програмами з акцентом на практичні навички.
Підготовка охоплює понад 15 спеціальностей, зокрема зварника, електрика, водія, механіка, монтажника, логіста, садівника, адміністратора, медпрацівника з догляду та ін. Програма орієнтована на сприяння працевлаштуванню, зокрема жінок, та підвищення престижу професій, які традиційно вважаються «чоловічими».
До участі запрошують як шукачів роботи, так і підприємства, що потребують кваліфікованих кадрів або готові перекваліфікувати наявних працівників.
Деталі програми доступні за посиланням.
Для участі необхідно заповнити анкету.
Набір триває без фіксованого дедлайну.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости