    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські вивезли з-під обстрілів десятьох мешканців Харківщини (фото)
25.09.2025  18:07   Дмитро Колонєй

Поліцейські вивезли з-під обстрілів десятьох мешканців Харківщини (фото)

Правоохоронці продовжують евакуацію жителів прифронтових сіл Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці евакуюють цивільне населення сіл Борова та Новоплатонівка Борівської громади. З населених пунктів, які постійно піддаються обстрілам, 25 вересня 2025 року вивезли десятьох мешканців: вісім жінок та двох чоловіків.
 
У вивезенні людей брали участь благодійні організації «Координаційний гуманітарний центр» та «Благодійний Фонд Хаустов».
 
 
 
Поліція Харківщини закликає громадян за можливості евакуюватися з прифронтових населених пунктів, а для 
допомоги звертайтися на
  • «гарячу лінію» з питань евакуації: 0-800-33-92-91,
  • спецлінію поліції 102 або
  • до найближчого відділення поліції.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що минулого тижня піротехніки очистили  Харківщину від тисяч вибухонебезпечних предметів та повернули безпеку населеним пунктам і критичній інфраструктурі.

 

