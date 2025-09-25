25.09.2025 18:07 Дмитро Колонєй

Поліцейські вивезли з-під обстрілів десятьох мешканців Харківщини (фото)

Правоохоронці продовжують евакуацію жителів прифронтових сіл Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , правоохоронці евакуюють цивільне населення сіл Борова та Новоплатонівка Борівської громади. З населених пунктів, які постійно піддаються обстрілам, 25 вересня 2025 року вивезли десятьох мешканців: вісім жінок та двох чоловіків.

У вивезенні людей брали участь благодійні організації «Координаційний гуманітарний центр» та «Благодійний Фонд Хаустов».

Поліція Харківщини закликає громадян за можливості евакуюватися з прифронтових населених пунктів, а для

допомоги звертайтися на

«гарячу лінію» з питань евакуації: 0-800-33-92-91,

спецлінію поліції 102 або

до найближчого відділення поліції.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що минулого тижня піротехніки очистили Харківщину від тисяч вибухонебезпечних предметів та повернули безпеку населеним пунктам і критичній інфраструктурі.