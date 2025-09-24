    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині оголосили підозру посадовиці окупаційного уряду
24.09.2025  19:10   Дмитро Колонєй

На Харківщині оголосили підозру посадовиці окупаційного уряду

Чим саме займалася мешканка Харківщини коли її селище захопили росіяни з'ясували правоохоронці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  47-річна мешканка Великого Бурлука, яка працювала у відділі бухгалтерського обліку Вільхуватської сільської ради, під час окупації селища росіянами, співпрацювала із загарбниками:  
 
  • у серпні 2022 року жінка обійняла посаду «и.о. бухгалтера отдела по социальной работе Государственного учереждения Териториальний центр социального обслуживания (предоставления социальних услуг) Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».
  • взяла на себе ведення фінансової документації.
  • оформлвала і розподіляла псевдосоціальні виплати,
  • облікувала ресурси,
  • вела підготовку звітності для «нової влади».
 
Жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.  
 
