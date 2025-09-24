24.09.2025 19:10 Дмитро Колонєй
На Харківщині оголосили підозру посадовиці окупаційного уряду
Чим саме займалася мешканка Харківщини коли її селище захопили росіяни з'ясували правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 47-річна мешканка Великого Бурлука, яка працювала у відділі бухгалтерського обліку Вільхуватської сільської ради, під час окупації селища росіянами, співпрацювала із загарбниками:
-
у серпні 2022 року жінка обійняла посаду «и.о. бухгалтера отдела по социальной работе Государственного учереждения Териториальний центр социального обслуживания (предоставления социальних услуг) Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».
-
взяла на себе ведення фінансової документації.
-
оформлвала і розподіляла псевдосоціальні виплати,
-
облікувала ресурси,
-
вела підготовку звітності для «нової влади».
Жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0