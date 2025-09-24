24.09.2025 19:10 Дмитро Колонєй

На Харківщині оголосили підозру посадовиці окупаційного уряду

Чим саме займалася мешканка Харківщини коли її селище захопили росіяни з'ясували правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 47-річна мешканка Великого Бурлука, яка працювала у відділі бухгалтерського обліку Вільхуватської сільської ради, під час окупації селища росіянами, співпрацювала із загарбниками:

у серпні 2022 року жінка обійняла посаду «и.о. бухгалтера отдела по социальной работе Государственного учереждения Териториальний центр социального обслуживания (предоставления социальних услуг) Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

взяла на себе ведення фінансової документації.

оформлвала і розподіляла псевдосоціальні виплати,

облікувала ресурси,

вела підготовку звітності для «нової влади». Жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.