    
Главная Новини Харкова Влада Ми втрачаємо цілі лікарні, бо не можемо їх утримувати через брак коштів - Ігор Терехов
24.09.2025  19:39   Дмитро Колонєй

Ми втрачаємо цілі лікарні, бо не можемо їх утримувати через брак коштів - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про це під час обговорення пиння підвищення рівня зарплати лікарів на заході "Стійкість та розвиток прифронтових областей: стратегічний діалог бізнесу та громад".


Як повідомляє РЕДПОСТ, під дискусії мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов зазначив, що робота медиків у прифронтових і відносно безпечних регіонах різниться з огляду на тривалість повітряних тривог. За його словами, це стосується не лише маленьких громад, а й великих міст.
 
«Через це люди змушені переїжджати, і від нас їдуть висококваліфіковані кадри. Нам потрібно підтримувати лікарів гідною зарплатнею. Така проблема є в кожному місті. Ми втрачаємо цілі лікарні, бо не можемо їх утримувати через брак коштів. Тому це питання обов’язково має бути вирішене на державному рівні», - наголосив мер.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що мер Харкова Ігор Терехов звернувся до українських парламентаріїв, через необхідність надання  пільгового кредитування підприємствам з прифронтових територій.
 
Тэги:  ігор терехов, лікарі, харків
Материалы по теме

 
