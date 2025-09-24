24.09.2025 19:39 Дмитро Колонєй
Ми втрачаємо цілі лікарні, бо не можемо їх утримувати через брак коштів - Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов розповів про це під час обговорення пиння підвищення рівня зарплати лікарів на заході "Стійкість та розвиток прифронтових областей: стратегічний діалог бізнесу та громад".
Ми втрачаємо цілі лікарні, бо не можемо їх утримувати через брак коштів - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, під дискусії мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов зазначив, що робота медиків у прифронтових і відносно безпечних регіонах різниться з огляду на тривалість повітряних тривог. За його словами, це стосується не лише маленьких громад, а й великих міст.
«Через це люди змушені переїжджати, і від нас їдуть висококваліфіковані кадри. Нам потрібно підтримувати лікарів гідною зарплатнею. Така проблема є в кожному місті. Ми втрачаємо цілі лікарні, бо не можемо їх утримувати через брак коштів. Тому це питання обов’язково має бути вирішене на державному рівні», - наголосив мер.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що мер Харкова Ігор Терехов звернувся
до українських парламентаріїв, через необхідність надання пільгового кредитування підприємствам з прифронтових територій.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0