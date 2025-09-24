24.09.2025 18:18 Дмитро Колонєй
Банки відмовляють підприємцям з прифронтових територій - Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до українських парламентаріїв, бо підприємства з прифронтових територій потребують пільгового кредитування.
, про ці проблеми мер Харкова Ігор Терехов говорив під час заходу «Стійкість та розвиток прифронтових областей: стратегічний діалог бізнесу та громад», який відбувся в Сумах.
Мер підкреслив, що зараз пільгове кредутивання одне з головних завдань для місцевих влад та уряду.
«У наших громадах і представники бізнесу, і комунальні підприємства отримують відмови в банках через те, що знаходяться в так званій «червоній» зоні. Але на що їм чекати? Будь ласка, шановні депутати Верховної Ради, це необхідно вирішити. Наші підприємці мають продовжувати працювати!» - наголосив Ігор Терехов.
