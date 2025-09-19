19.09.2025 14:00
СБУ повідомила про заочну підозру колаборантці з Харківщини, яка готувала для окупантів фейкові «правові акти»
Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила колаборантку з Харківщини, яка під час тимчасової окупації Вовчанська добровільно співпрацювала з агресором.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, фігуранткою виявилась 49-річна колишня чиновниця міськради, яка влітку 2022 року погодилася обійняти псевдопосаду начальника «юридичного відділу» незаконно створеної «військово-цивільної адміністрації» Вовчанського району.
За даними слідства, вона виконувала всі вказівки місцевого гауляйтера та інших представників окупаційної адміністрації. Зокрема:
-
організовувала роботу «юридичного відділу» та розподіляла обов’язки між підлеглими;
-
готувала проєкти фейкових «нормативно-правових актів» для окупаційної адміністрації;
-
розробляла «статути» незаконних органів і підрозділів загарбників відповідно до законодавства рф.
Своїми діями фігурантка забезпечувала роботу окупаційних структур та намагалася надати видимість «легітимності» їх діяльності на тимчасово захопленій території.
Напередодні деокупації зловмисниця втекла з України разом з російськими військами і наразі переховується від правосуддя на території держави-агресора.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів колаборантці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зловмисниці загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що СБУ затримала агента рф
, який коригував удари по українських військах на Харківщині.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости