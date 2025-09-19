19.09.2025 14:30 Віталій Хіневич

Чоловік у Харківській області ловив рибу сітками

У Лозівському районі виявлено грубе порушення Правил любительського рибальства.

7 вересня 2025 під час проведення рибоохоронних заходів у Лозівському районі неподалік с. Орілька на каналі Дніпро-Донбас було виявлено громадянина який за допомогою човна забороненими знаряддями лову, а саме рибацькими сітками з льоси у кількості 5 шт. здійснював вилов водних біоресурсів.

В такий спосіб громадянин вловив таку рибу: краснопірка - 14 екз., окунь – 3 екз., плоскирка – 1 екз.

Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 3,7 кг. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 36 142 грн.

Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено. На особу складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

