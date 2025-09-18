18.09.2025 18:31 Дмитро Колонєй

У Харкові вшанували пам'ять Слобожанського «Скіфа» Вячеслава Гринченка

В одному з ліцеїв Харкова пройшов мітинг-реквієм на честь загиблого героя.

Мати, дружина та син полеглого захисника, викладачі та учні школи, в якій 10 років – з 1986 по 1996 навчався Вячеслав, побратими та представники адміністрації району зібрались на відкриття меморіальної дошки на будівлі ліцею, передає РЕДПОСТ

У перші дні війни Вячеслав записався до територіальної оборони, захищав підходи до рідного Харкова, отримав поранення, а відразу після одужання прийшов добровольцем до 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

Як розповідають його вчителі, Вячеслав був досвідченим, мужнім, добрим, щирим, обрав собі дуже мирну професію, Вчився, працював, одружився, народив двох синів. Але коли темрява постукала у двері, він не вагався – став на захист родини та України.

24 лютого 2023 року Вячеслав Гринченко загинув біля Кремінної Луганської області. Посмертно наш побратим був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеню.

«Доки ми живі – житиме пам’ять про наших Героїв. Вони з меморіальних дошок нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали власне життя за нашу можливість продовжувати жити та радіти життю. Ми точно знаємо, що в день, коли наша Перемога прийде, ми всі будемо дякувати захисникам, які повернуться. І обов’язково – тим, хто навіки злетів янголами в небо!», - наголосили учні ліцею.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram