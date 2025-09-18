18.09.2025 18:00 Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Безпека на прифронтових територіях має стати головним пріоритетом

Безпека та захищеність жителів прифронтових регіонів повинні стати основним напрямком державної політики.



Про це міський голова Ігор Терехов заявив сьогодні, 18 вересня, під час виступу на панелі «Прифронтові міста та громади: виклики, досвід, стратегія». Захід відбувся в рамках форуму «Стратегічні виміри міст-форпостів», який пройшов у Харкові, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, питання безпеки охоплює не лише розмінування територій та ліквідацію інших наслідків війни, а й психологічну реабілітацію населення, розвиток систем попередження надзвичайних ситуацій, підтримку родин військовослужбовців та цивільних, які постраждали від війни.

«Ми маємо збудувати таку Україну, в якій жодна громада не залишиться без захисту», - підкреслив Ігор Терехов.

Він зазначив, що розбудова захищеної інфраструктури передбачає нові вимоги до будівництва, модернізацію наявних об’єктів, створення багатофункціональних укриттів, медичних закладів та центрів реагування на надзвичайні ситуації.

«Саме на прифронтових територіях потрібно впроваджувати нові стандарти містобудування - з урахуванням воєнного досвіду, захищеності та інклюзивності», - наголосив Ігор Терехов.

