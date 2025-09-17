    
17.09.2025  17:16   Дмитро Колонєй

Росіяни атакують оборонців семи селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 17 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та в бік Григорівки й Обухівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.
  • На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Богуславка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу відбулося понад десять боєзіткнень на двох напрямках.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
