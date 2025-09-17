Кадри відновлення будинку на вулиці Соборності України

У багатоквартирному житловому будинку на вул. Соборності України, який зазнав пошкоджень внаслідок бойових дій, тривають роботи з відновлення зруйнованих конструкцій і фасаду.
Цей день може стати кроком до здійснення ваших цілей. Фінансові справи обіцяють бути вдалими, але краще уникати ризиків.
Ранкові хмари після обіду хмари розсіються, проте надвечір небо знову стане похмурим. Опадів не очікується.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
