17.09.2025  17:00   Віталій Хіневич

Кадри відновлення будинку на вулиці Соборності України

У багатоквартирному житловому будинку на вул. Соборності України, який зазнав пошкоджень внаслідок бойових дій, тривають роботи з відновлення зруйнованих конструкцій і фасаду.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже встановили нові вікна у квартирах та в місцях загального користування. Також вони звели міжповерхові перекриття та перегородки шести поверхів. Зараз там відновлюють зовнішні стіни, утеплюють технічний поверх і фасад.
 
 
Після завершення робіт будинок буде енергоефективним.
 
 
У планах - ремонт покрівлі, заміна інженерних мереж, оновлення вхідних груп і місць загального користування, скління балконів.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова відремонтували покрівлі на 30 об'єктах.
 
Тэги:  жкг, харків
