17.09.2025 17:00 Віталій Хіневич

Кадри відновлення будинку на вулиці Соборності України

У багатоквартирному житловому будинку на вул. Соборності України, який зазнав пошкоджень внаслідок бойових дій, тривають роботи з відновлення зруйнованих конструкцій і фасаду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже встановили нові вікна у квартирах та в місцях загального користування. Також вони звели міжповерхові перекриття та перегородки шести поверхів. Зараз там відновлюють зовнішні стіни, утеплюють технічний поверх і фасад.

Після завершення робіт будинок буде енергоефективним.

У планах - ремонт покрівлі, заміна інженерних мереж, оновлення вхідних груп і місць загального користування, скління балконів.

