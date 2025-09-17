17.09.2025 16:38 Дмитро Колонєй
У ЦНАПах Харкова надають допомогу підприємцям
Відтепер у центрах Харкова з'явилася ще одна важлива послуга.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у ЦНАПах міста запрацювали консультанти Kharkiv Business Hub. Тут кожен, хто планує відкрити власну справу або вже веде бізнес, може отримати відповіді на важливі питання: від реєстрації та податків до пошуку фінансування чи відновлення діяльності.
Де підприємці можуть отримати консультацію:
-
Центральний ЦНАП (Гімназійна набережна, 26)
-
Регіональний ЦНАП (пр. Тракторобудівників, 144)
-
Слобідський ЦНАП (вул. Георгія Тарасенка, 42)
-
Основ’янський ЦНАП (вул. Богдана Хмельницького, 11)
-
Шевченківський ЦНАП (пр. Науки, 17А)
-
БТІ (пл. Павлівська, 4)
Якщо ж ваше питання потребує глибшої експертизи – консультант передасть його профільним фахівцям Kharkiv Business Hub.
Записатися можна через електронну чергу ЦНАПу або звернувшись до рецепції.
