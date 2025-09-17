    
Главная Новини Харкова Бізнес У ЦНАПах Харкова надають допомогу підприємцям
17.09.2025  16:38   Дмитро Колонєй

У ЦНАПах Харкова надають допомогу підприємцям

Відтепер у центрах Харкова з'явилася ще одна важлива послуга.


У ЦНАПах Харкова надають допомогу підприємцям
Як повідомляє РЕДПОСТ, у ЦНАПах міста запрацювали консультанти Kharkiv Business Hub. Тут кожен, хто планує відкрити власну справу або вже веде бізнес, може отримати відповіді на важливі питання: від реєстрації та податків до пошуку фінансування чи відновлення діяльності.
 

Де підприємці можуть отримати консультацію:

  • Центральний ЦНАП (Гімназійна набережна, 26)
  • Регіональний ЦНАП (пр. Тракторобудівників, 144)
  • Слобідський ЦНАП (вул. Георгія Тарасенка, 42)
  • Основ’янський ЦНАП (вул. Богдана Хмельницького, 11)
  • Шевченківський ЦНАП (пр. Науки, 17А)
  • БТІ (пл. Павлівська, 4)
 
Якщо ж ваше питання потребує глибшої експертизи – консультант передасть його профільним фахівцям Kharkiv Business Hub.
 
Записатися можна через електронну чергу ЦНАПу або звернувшись до рецепції.
 
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 