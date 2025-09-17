17.09.2025 16:38 Дмитро Колонєй

У ЦНАПах Харкова надають допомогу підприємцям

Відтепер у центрах Харкова з'явилася ще одна важлива послуга.



Як повідомляє РЕДПОСТ, у ЦНАПах міста запрацювали консультанти Kharkiv Business Hub. Тут кожен, хто планує відкрити власну справу або вже веде бізнес, може отримати відповіді на важливі питання: від реєстрації та податків до пошуку фінансування чи відновлення діяльності.

Де підприємці можуть отримати консультацію:

Центральний ЦНАП (Гімназійна набережна, 26)

Регіональний ЦНАП (пр. Тракторобудівників, 144)

Слобідський ЦНАП (вул. Георгія Тарасенка, 42)

Основ’янський ЦНАП (вул. Богдана Хмельницького, 11)

Шевченківський ЦНАП (пр. Науки, 17А)

БТІ (пл. Павлівська, 4)

Якщо ж ваше питання потребує глибшої експертизи – консультант передасть його профільним фахівцям Kharkiv Business Hub.

Записатися можна через електронну чергу ЦНАПу або звернувшись до рецепції.