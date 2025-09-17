17.09.2025 17:36 Дмитро Колонєй
У ХОВА розповіли, скільки мирних мешканців залишається на Куп'янському напрямку Харківщини
Оперативна ситуація по Харківщині на 17 вересня 2025 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, на Харківщині найважчим залишається Куп’янський напрямок. Сили оборони зосереджені на ліквідації диверсійно-розвідувальних груп. Наші воїни неймовірними зусиллями стримують окупантів.
Щодо евакуації:
-
у Куп’янську залишається 830 людей,
-
загалом по напрямку — майже 5 тисяч людей.
-
за тиждень вдалося вивезти з усіх напрямків понад 300 людей.
Виводяться у більш безпечні райони мешканці та служби із Борової, де зруйновано всі адміністративні будівлі й існує пряма загроза для працівників, бо ворог цілеспрямовано обстрілює екстрену медичну допомогу, підрозділи ДСНС, Нацполіцію, комунальні служби.
