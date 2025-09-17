    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У ХОВА розповіли, скільки мирних мешканців залишається на Куп'янському напрямку Харківщини
17.09.2025  17:36   Дмитро Колонєй

У ХОВА розповіли, скільки мирних мешканців залишається на Куп'янському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 17 вересня 2025 року.

Стало відомо скільки мирних мешканців залишається на Куп'янському напрямку: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині найважчим залишається Куп’янський напрямок. Сили оборони зосереджені на ліквідації диверсійно-розвідувальних груп. Наші воїни неймовірними зусиллями стримують окупантів. 
 
Щодо евакуації:
 
  • у Куп’янську залишається 830 людей,
  • загалом по напрямку — майже 5 тисяч людей.
  • за тиждень вдалося вивезти з усіх напрямків понад 300 людей.
Виводяться у більш безпечні райони мешканці та служби із Борової, де зруйновано всі адміністративні будівлі й існує пряма загроза для працівників, бо ворог цілеспрямовано обстрілює екстрену медичну допомогу, підрозділи ДСНС, Нацполіцію, комунальні служби.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині росіяни накопичують сили для атаки на Куп'янськ, де саме та як вони туди потрапили.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків, евакуація, допомога
