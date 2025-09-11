Глава дипломатії ЄС спронозувала скільки ще триватиме війна в Україні

Кая Каллас надала оцінку ситуації, яка склалась.
Війна в Україні триватиме ще мінімум 2 роки, - заявила верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас., передає РЕДПОСТ.
"Ситуація зайшла в глухий кут. Інцидент із Польщею каже про те, що Путін відчув сміливість", - підсумувала Кая Калас.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив прогнози та поради українцям двох фахівців щодо ситуації з енергетикою взимку через те, що росіяни взимку будуть гатити по енергооб'єктам.
