11.09.2025  18:14   Дмитро Колонєй

Глава дипломатії ЄС спронозувала скільки ще триватиме війна в Україні

Кая Каллас надала оцінку ситуації, яка склалась.


Глава дипломатії ЄС спронозувала скільки ще триватиме війна в Україні

Війна в Україні триватиме ще мінімум 2 роки, -  заявила верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас., передає РЕДПОСТ

"Ситуація зайшла в глухий кут.  Інцидент із Польщею каже про те, що Путін відчув сміливість", - підсумувала Кая Калас.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив прогнози та поради українцям двох фахівців щодо ситуації з енергетикою взимку через те, що росіяни взимку будуть гатити по енергооб'єктам.

 

Тэги:  прогноз, агрессия росии
