11.09.2025 18:14 Дмитро Колонєй

Глава дипломатії ЄС спронозувала скільки ще триватиме війна в Україні

Кая Каллас надала оцінку ситуації, яка склалась.



Глава дипломатії ЄС спронозувала скільки ще триватиме війна в Україні



Війна в Україні триватиме ще мінімум 2 роки, - заявила верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас., передає РЕДПОСТ.

"Ситуація зайшла в глухий кут. Інцидент із Польщею каже про те, що Путін відчув сміливість", - підсумувала Кая Калас.

