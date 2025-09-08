08.09.2025 16:00
Експерт порадив українцям запастися ліхтариками та павербанками
Гендиректор YASNO закликав жителей України бути готовими до будь-яких сценаріїв.
, очільник YASNO Сергій Коваленко надав оцінку ситуації
після поновлення атак з боку країни-агресора на енергосистему України.
"Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає. У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню і бізнесу теж готовими до різних сценаріїв", - йдеться у повідомленні.
Генеральний директор YASNO рекомендує населенню:
-
запастись, якщо ще раптом не придбали, павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;
-
продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
-
підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;
-
тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.
Поради бізнесу:
-
провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;
-
можна подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати.
