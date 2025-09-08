    
08.09.2025  16:00   

Експерт порадив українцям запастися ліхтариками та павербанками

Гендиректор YASNO закликав жителей України бути готовими до будь-яких сценаріїв.


Експерт порадив українцям запастися ліхтариками та павербанками
Як повіжлмляє РЕДПОСТ, очільник YASNO Сергій Коваленко надав оцінку ситуації після поновлення атак з боку країни-агресора на енергосистему України.
 
"Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає. У будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені. Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню і бізнесу теж готовими до різних сценаріїв", - йдеться у повідомленні.
 
Генеральний директор YASNO рекомендує населенню:
 
  • запастись, якщо ще раптом не придбали, павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;
  • продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
  • підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;
  • тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.
Поради бізнесу:
 
  • провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;
  • можна подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив оцінку ситуації, прогноз та поради від іншого єксперта щодо зимового сезону, який наближується.
 
поради, допомога, харків, зима, агрессия россии
