Випускниця харківського університету здобула престижний грант

Отримане фінансування спрямоване на дослідження квантових систем і фазових переходів — актуальної теми сучасної фундаментальної фізики.

V.N. Karazin Kharkiv National University

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна щиро вітає свою випускницю, нині доцента фізичного факультету Оксфордського університету Наталію Чепігу, яка здобула престижний грант Європейської дослідницької ради (ERC) у розмірі 1,5 мільйона євро.

«Наталія Чепіга закінчила кафедру теоретичної ядерної фізики ННІ «Фізико-технічний факультет» Каразінського університету у 2013 році. Її шлях — приклад таланту, працьовитості та наполегливості, що відкривають нові обрії у науці.

Каразінська спільнота пишається досягненнями своєї випускниці та зичить Наталії подальших наукових звершень і нових відкриттів!», - йдеться у повідомленні.

