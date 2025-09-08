    
Главная Новини Харкова Освіта Випускниця харківського університету здобула престижний грант
08.09.2025  15:40   Віталій Хіневич

Випускниця харківського університету здобула престижний грант

Отримане фінансування спрямоване на дослідження квантових систем і фазових переходів — актуальної теми сучасної фундаментальної фізики.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на V.N. Karazin Kharkiv National University.
 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна щиро вітає свою випускницю, нині доцента фізичного факультету Оксфордського університету Наталію Чепігу, яка здобула престижний грант Європейської дослідницької ради (ERC) у розмірі 1,5 мільйона євро.
 
«Наталія Чепіга закінчила кафедру теоретичної ядерної фізики ННІ «Фізико-технічний факультет» Каразінського університету у 2013 році. Її шлях — приклад таланту, працьовитості та наполегливості, що відкривають нові обрії у науці.
 
Каразінська спільнота пишається досягненнями своєї випускниці та зичить Наталії подальших наукових звершень і нових відкриттів!», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як отримати грант в межах шведського проєкту.
 
Тэги:  освіта, харків
