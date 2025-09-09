    
Главная Новини Харкова Суспільство Майже 8 тисяч підприємців почали справу в Харкові у 2025 році
09.09.2025  13:15   Віталій Хіневич

Майже 8 тисяч підприємців почали справу в Харкові у 2025 році

Протягом січня-серпня 2025 року 7748 фізичних осіб-підприємців виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 239 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. 
 
Станом на 1 вересня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 124,6 тис. осіб. 
 
У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що малий і середній бізнес залишається одним із рушіїв економічного розвитку Харкова, тому міськрада продовжує його підтримувати. 
 
Зокрема, звільняє підприємців від сплати місцевих податків і зборів, частково компенсує їм відсоткові ставки за кредитами, а також надає інформаційну підтримку щодо грантових програм та інших фінансових інструментів розвитку.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як отримати грант в межах шведського проєкту.
 
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Надзвичайні події На Харківщині заарештували гвалтівника дівчинки 09.09 Суспільство Курс з підвищення цифрової грамотності населення «Смартфон - з нуля» проводять у Харкові 09.09 Надзвичайні події Мешканець Харківщини постраждав під час ворожого авіаудару (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 