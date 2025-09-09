09.09.2025 13:15 Віталій Хіневич

Майже 8 тисяч підприємців почали справу в Харкові у 2025 році

Протягом січня-серпня 2025 року 7748 фізичних осіб-підприємців виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 239 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.

Станом на 1 вересня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 124,6 тис. осіб.

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що малий і середній бізнес залишається одним із рушіїв економічного розвитку Харкова, тому міськрада продовжує його підтримувати.

Зокрема, звільняє підприємців від сплати місцевих податків і зборів, частково компенсує їм відсоткові ставки за кредитами, а також надає інформаційну підтримку щодо грантових програм та інших фінансових інструментів розвитку.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, як отримати грант в межах шведського проєкту.