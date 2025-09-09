Майже 8 тисяч підприємців почали справу в Харкові у 2025 році

Протягом січня-серпня 2025 року 7748 фізичних осіб-підприємців виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.
Реакція на події буде гострою та непередбачуваною. Навіть дрібниці можуть викликати образу чи спалах емоцій.
Від ранку й до пізнього вечора небо над Харковом залишатиметься хмарним.
9 вересня професійне свято відзначають косметологи, виробники та продавці косметики, пластичні хірурги, працівники модельного бізнесу – Міжнародний день краси.
