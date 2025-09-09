09.09.2025 12:55 Віталій Хіневич

У Харківській області сталася пожежа на території приватного домоволодіння

8 вересня о 15:53 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Омельченки Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Прибувши на місце виклику, рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів встановили, що на території приватного домоволодіння вогнем охвачено господарчі споруди на площі 80 кв м та трава на площі 500 кв м.

Пожежу о 17:30 ліквідовано. Постраждалих немає, фахівці встановлюють причину.

Від ДСНС Луганщини до ліквідації пожежі залучалося 5 чоловік особового складу із залученням 1 одиниці техніки.

