    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області сталася пожежа на території приватного домоволодіння
09.09.2025  12:55   Віталій Хіневич

У Харківській області сталася пожежа на території приватного домоволодіння

8 вересня о 15:53 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Омельченки Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце виклику, рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів встановили, що на території приватного домоволодіння вогнем охвачено господарчі споруди на площі 80 кв м та трава на площі 500 кв м. 
 
 
Пожежу о 17:30 ліквідовано. Постраждалих немає, фахівці встановлюють причину.
 
Від ДСНС Луганщини до ліквідації пожежі залучалося 5 чоловік особового складу із залученням 1 одиниці техніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що лісничі розповіли про пожежі, що виникли на Харківщині.
 
Тэги:  події, харків
Материалы по теме

 
09.09 Надзвичайні події Залишили помирати ув’язненого після побиття: передано до суду справу стосовно семи співробітників Харківського СІЗО 09.09 Надзвичайні події Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху небезпечного предмета у Куп’янському районі: правоохоронці повідомили подробиці 09.09 Надзвичайні події Лісничі розповіли про пожежі, що виникли на Харківщині
 
 
 

