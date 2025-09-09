    
Ворог завдав авіаударів по передмістю Харкова
09.09.2025  12:49   Рита Парфенова

Ворог завдав авіаударів по передмістю Харкова

У Малоданилівській громаді зафіксовано три авіаційні удари, є пошкодження будинків та постраждалий

Авіаудари по Малоданилівській громаді: пошкоджені будинки, є поранений

На території Малоданилівської громади 9 вересня зафіксовано три прильоти, попередньо – авіабомби. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, передає РЕДПОСТ.

За словами Олександра Гололобова, на місці події виявлено кілька житлових будинків із пошкодженнями. Спочатку постраждалих не було зафіксовано, але пізніше уточнено, що одна людина отримала травми.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки під час обстрілів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів та вибухів у Харківській області постраждали дорослі та діти, є загиблий. Пошкоджено житлові будинки, сільськогосподарські підприємства та інші об’єкти інфраструктури.

