Ворог завдав авіаударів по передмістю Харкова

У Малоданилівській громаді зафіксовано три авіаційні удари, є пошкодження будинків та постраждалий
На території Малоданилівської громади 9 вересня зафіксовано три прильоти, попередньо – авіабомби. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, передає РЕДПОСТ.
За словами Олександра Гололобова, на місці події виявлено кілька житлових будинків із пошкодженнями. Спочатку постраждалих не було зафіксовано, але пізніше уточнено, що одна людина отримала травми.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки під час обстрілів.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів та вибухів у Харківській області постраждали дорослі та діти, є загиблий. Пошкоджено житлові будинки, сільськогосподарські підприємства та інші об’єкти інфраструктури.
Комментариев: 0
Реакція на події буде гострою та непередбачуваною. Навіть дрібниці можуть викликати образу чи спалах емоцій.
Від ранку й до пізнього вечора небо над Харковом залишатиметься хмарним.
9 вересня професійне свято відзначають косметологи, виробники та продавці косметики, пластичні хірурги, працівники модельного бізнесу – Міжнародний день краси.
влажность:
давление:
ветер: