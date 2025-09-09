09.09.2025 13:40 Віталій Хіневич

Що відбувається у Харкові з цінами на сезонні овочі

Порівняно з вереснем 2024 року ціни на огірки та помідори менші на близько 30%, а ціни на інші сезонні овочі та фрукти виросли на 12-35%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Від початку серпня на ринках Харкова знизилися ціни на деякі сезонні овочі та фрукти.

Помідори червоні подешевшали в середньому на 15%, кабачки - на 3%, сливи - на 7%. Водночас огірки подорожчали на 20%, перець солодкий - на 25%, кукурудза - на 16%, молода капуста - на 8%.

Сьогодні огірки коштують від 30 до 55 грн/кг, помідори червоні - від 25 до 60 грн/кг:

капуста молода - від 25 до 30 грн/кг,

кабачки - від 15 до 20 грн/кг,

баклажани - від 25 до 35 грн/кг,

перець солодкий - від 35 до 80 грн/кг,

кукурудза - від 15 до 25 грн/шт.,

сливи - від 35 до 45 грн/кг,

яблука - від 50 до 60 грн/кг,

груші - від 55 до 100 грн/кг,

виноград - від 100 до 170 грн/кг.

Також у продажу є молода картопля, яка коштує від 40 до 60 грн/кг.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що майже 8 тисяч підприємців почали справу в Харкові у 2025 році.