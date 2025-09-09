    
09.09.2025  13:40   Віталій Хіневич

Що відбувається у Харкові з цінами на сезонні овочі

Порівняно з вереснем 2024 року ціни на огірки та помідори менші на близько 30%, а ціни на інші сезонні овочі та фрукти виросли на 12-35%.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Від початку серпня на ринках Харкова знизилися ціни на деякі сезонні овочі та фрукти. 
 
Помідори червоні подешевшали в середньому на 15%, кабачки - на 3%, сливи - на 7%. Водночас огірки подорожчали на 20%, перець солодкий - на 25%, кукурудза - на 16%, молода капуста - на 8%.
 
Сьогодні огірки коштують від 30 до 55 грн/кг, помідори червоні - від 25 до 60 грн/кг:
 
  • капуста молода - від 25 до 30 грн/кг, 
  • кабачки - від 15 до 20 грн/кг, 
  • баклажани - від 25 до 35 грн/кг, 
  • перець солодкий - від 35 до 80 грн/кг, 
  • кукурудза - від 15 до 25 грн/шт., 
  • сливи - від 35 до 45 грн/кг, 
  • яблука - від 50 до 60 грн/кг, 
  • груші - від 55 до 100 грн/кг, 
  • виноград - від 100 до 170 грн/кг. 
Також у продажу є молода картопля, яка коштує від 40 до 60 грн/кг.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що майже 8 тисяч підприємців почали справу в Харкові у 2025 році.
 
