Що відбувається у Харкові з цінами на сезонні овочі

Порівняно з вереснем 2024 року ціни на огірки та помідори менші на близько 30%, а ціни на інші сезонні овочі та фрукти виросли на 12-35%.
Комментариев: 0
Реакція на події буде гострою та непередбачуваною. Навіть дрібниці можуть викликати образу чи спалах емоцій.
Від ранку й до пізнього вечора небо над Харковом залишатиметься хмарним.
9 вересня професійне свято відзначають косметологи, виробники та продавці косметики, пластичні хірурги, працівники модельного бізнесу – Міжнародний день краси.
влажность:
давление:
ветер: