05.09.2025 17:13 Дмитро Колонєй

Як рухатиметься електротранспорт та на який час подовжені зміни розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.



Продовжені аварійні роботи на магістральному трубопроводі у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ, через необхідність продовжити аварійні роботи на магістральному трубопроводі зберігаються до 20 години 8 вересня 2025 року заборона руху транспорту на вул. Луї Пастера, на ділянці від вул. Плиткової до бул. Івана Каркача. Раніше передбачалося , що роботи будуть завершені у 20 годині 5 вересня 2025 року.

Об’їзд закритої ділянки здійснюється прилеглими вулицями Плитковою, Роганською, бул. Івана Каркача та ін.

Тролейбус №59 курсуватиме так:

залізнична станція «Рогань» - вул. Роганська - бул. Івана Каркача - вул. Луї Пастера - вул. Молодіжна - вул. Дванадцятого Квітня - пр. Олександрівський - пр. Байрона - пр. Аерокосмічний - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна - розворотне коло «Вул. Університетська»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Вул. Університетська» - вул. Кузнечна - пров. Лопатинський - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Аерокосмічний - пр. Байрона - пр. Олександрівський - вул. Дванадцятого Квітня - вул. Молодіжна - вул. Луї Пастера - бул. Івана Каркача - вул. Роганська - залізнична станція «Рогань»;

Автобус №252 ходитиме таким маршрутом:

автостанція «Індустріальна» - пр. Героїв Харкова - вул. Роганська - вул. Миру - вул. Плиткова - вул. Роганська - бул. Івана Каркача (спорткомплекс);

Автобус №280 прямуватиме так:

ст. м. «Тракторний завод» - пр. Архітектора Альошина - вул. Луї Пастера - вул. Дванадцятого Квітня - вул. Луї Пастера - бул. Івана Каркача - вул. Роганська - вул. Плиткова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рух транспорту на вул. Свободи, на ділянці від вул. Чернишевської до вул. Мироносицької, буде обмежений з 2 вересня 2025 року по 31 грудня 2026 року.