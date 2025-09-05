    
05.09.2025  17:13   Дмитро Колонєй

Продовжені аварійні роботи на магістральному трубопроводі у Харкові

Як рухатиметься електротранспорт та на який час подовжені зміни розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Як повідомляє РЕДПОСТ, через  необхідність продовжити аварійні роботи на магістральному трубопроводі зберігаються до 20 години 8 вересня 2025 року заборона руху транспорту на вул. Луї Пастера, на ділянці від вул. Плиткової до бул. Івана Каркача. Раніше передбачалося, що роботи будуть завершені у 20 годині 5 вересня 2025 року.
 
Об’їзд закритої ділянки здійснюється прилеглими вулицями Плитковою, Роганською, бул. Івана Каркача та ін.
 

Тролейбус №59 курсуватиме так:

 
  • залізнична станція «Рогань» - вул. Роганська - бул. Івана Каркача - вул. Луї Пастера - вул. Молодіжна - вул. Дванадцятого Квітня - пр. Олександрівський - пр. Байрона - пр. Аерокосмічний - вул. Вернадського - пров. Подільський - вул. Кузнечна - розворотне коло «Вул. Університетська»;
  • у зворотному напрямку: розворотне коло «Вул. Університетська» - вул. Кузнечна - пров. Лопатинський - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Аерокосмічний - пр. Байрона - пр. Олександрівський - вул. Дванадцятого Квітня - вул. Молодіжна - вул. Луї Пастера - бул. Івана Каркача - вул. Роганська - залізнична станція «Рогань»;
Автобус №252 ходитиме таким маршрутом:

 
  • автостанція «Індустріальна» - пр. Героїв Харкова - вул. Роганська - вул. Миру - вул. Плиткова - вул. Роганська - бул. Івана Каркача (спорткомплекс);
 

Автобус №280 прямуватиме так:

 
  • ст. м. «Тракторний завод» - пр. Архітектора Альошина - вул. Луї Пастера - вул. Дванадцятого Квітня - вул. Луї Пастера - бул. Івана Каркача - вул. Роганська - вул. Плиткова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що рух транспорту на вул. Свободи, на ділянці від вул. Чернишевської до вул. Мироносицької, буде обмежений з 2 вересня 2025 року по 31 грудня 2026 року.
 
