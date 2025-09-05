05.09.2025 18:00 Дмитро Колонєй
Російський окупант грабував мешканців села на Харківщині
Що творив загарбник у захопленому селищі Харківщини з'ясували правоохоронці.
, слідчі ідентифікували 43-річного військовослужбовця 4 роти 4 батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву «ЛНР» 2-го армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного воєнного округу окупаційної армії, який під час окупації села Капитолівка Ізюмського району у березні 2022 року грабував мирних мешканців:
вдирався до будинків мирних жителів,
проводив незаконні обшуки
погрожуючи зброєю відбирав автомобілі, продукти, прикраси, взуття, домашніх тварин і навіть худобу. Лише в одному з епізодів завдані збитки перевищили 148 тисяч гривень.
Правоохоронці задокументували вісім епізодів злочинної діяльності та встановили 11 потерпілих. Мирних жителів окупанти незаконно утримували у катівнях, принижували та знущалися з них.
Наразі 43-річному окупанту заочно повідомлено про підозру.
