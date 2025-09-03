03.09.2025 17:50 Дмитро Колонєй

У Харкові затримали ще одного прокремлівського агітатора

Контррозвідка Служби безпеки у Харкові викрила чоловк, який чекав на повну окупацію східного регіону України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 54-річний працівник міської поліграфічної компанії, який публічно вихваляв окупаційні угруповання РФ та очікував на окупацію прифронтового міста:

виправдовував окупацію українських територій та називав Харків «російським містом».

більшість дописів він публікував у Телеграм-спільноті, що належить Сергію Лебедєву (відомому під псевдонімом «Лохматий»), який переховується в Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку РФ.

публікував власні думки стосовно ворожих прильотів по рідному місту, в яких звинувачував українських захисників.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі продовжують перевіряти можливі контакти зловмисника з цим представником рф.

Судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила наявність ознак кримінальних правопорушень у його висловлюваннях.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників, вчинене повторно).

Зловмиснику обрано запобіжний захід та загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram