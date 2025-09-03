    
03.09.2025  17:50   Дмитро Колонєй

У Харкові затримали ще одного прокремлівського агітатора

Контррозвідка Служби безпеки у Харкові викрила чоловк, який чекав на повну окупацію східного регіону України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 54-річний працівник міської поліграфічної компанії, який публічно вихваляв окупаційні угруповання РФ та очікував на окупацію прифронтового міста:
 
  • виправдовував окупацію українських територій та називав Харків «російським містом».
  • більшість дописів він публікував у Телеграм-спільноті, що належить Сергію Лебедєву (відомому під псевдонімом «Лохматий»), який переховується в Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку РФ.
  • публікував власні думки стосовно ворожих прильотів по рідному місту, в яких звинувачував українських захисників.
 
Наразі триває досудове розслідування. Слідчі продовжують перевіряти можливі контакти зловмисника з цим представником рф.
 
Судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила наявність ознак кримінальних правопорушень у його висловлюваннях.
 
 
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників, вчинене повторно).
 
Зловмиснику обрано запобіжний захід та загрожує до 8 років позбавлення волі.
 
