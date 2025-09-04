    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Хитрий ділок облаштував бізнес на захопленій у Харкові ділянці землі
04.09.2025  15:35   Дмитро Колонєй

Хитрий ділок облаштував бізнес на захопленій у Харкові ділянці землі

Мешканець Харкова завдав шкоди на сотні тисяч гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 67-річний харків'янин без жодних правовстановлюючих документів
  • незаконно зайняв земельну ділянку, яка належить територіальній громаді Харкова;
  • самовільно побудував паркан по периметру земельної ділянки, загальною площею 1,1865 гектара;
  • став використовувати її для стоянки великогабаритних транспортних засобів. 
 
Територіальній громаді було заподіяно шкоду на суму 300 тисяч гривень. 
 
Слідчі оголосили чоловіку підозру у самовільному зайняття земельної ділянки та самовільному будівництві. Йому загрожує до трьох років обмеження волі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині загинуло двоє людей, які намагалися розібрати ворожий дрон.
 

 

Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.09 Надзвичайні події Спіймали на гарячому двох харків'ян, які допомагали чоловікам втекти з України 02.09 Надзвичайні події Правоохоронці Харківщини спіймали чоловіка, який вступив у статеві відносини з неповнолітньою, а потім почав душити 31.08 Надзвичайні події Патрульні покарали зухвалих порушників ПДР у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 