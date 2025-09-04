04.09.2025 15:35 Дмитро Колонєй
Хитрий ділок облаштував бізнес на захопленій у Харкові ділянці землі
Мешканець Харкова завдав шкоди на сотні тисяч гривень.
, 67-річний харків'янин без жодних правовстановлюючих документів
-
незаконно зайняв земельну ділянку, яка належить територіальній громаді Харкова;
-
самовільно побудував паркан по периметру земельної ділянки, загальною площею 1,1865 гектара;
-
став використовувати її для стоянки великогабаритних транспортних засобів.
Територіальній громаді було заподіяно шкоду на суму 300 тисяч гривень.
Слідчі оголосили чоловіку підозру у самовільному зайняття земельної ділянки та самовільному будівництві. Йому загрожує до трьох років обмеження волі.
