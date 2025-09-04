04.09.2025 11:20 Віталій Хіневич

На Харківщині ревнощі призвели до трагедії

2 вересня близько 21:00 до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 53-річного чоловіка з ножовим пораненням шиї.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці встановили, що потерпілий разом із нападником та його співмешканкою відпочивав у розважальному закладі, де вони вживали алкогольні напої. Згодом компанія вирушила додому до підозрюваного. По дорозі між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів до жінки.

У ході сварки зловмисник забіг до квартири, взяв ніж і біля під’їзду завдав удар у шию потерпілому. Наразі лікарі борються за життя постраждалого.

Після скоєного нападник утік, однак поліцейські оперативно встановили його місцезнаходження та затримали 43-річного мешканця Чугуївського району в порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові шахраїв ошукали людей через фейкову «Дію».