04.09.2025  11:20   Віталій Хіневич

На Харківщині ревнощі призвели до трагедії

2 вересня близько 21:00 до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 53-річного чоловіка з ножовим пораненням шиї.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці встановили, що потерпілий разом із нападником та його співмешканкою відпочивав у розважальному закладі, де вони вживали алкогольні напої. Згодом компанія вирушила додому до підозрюваного. По дорозі між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів до жінки.
 
У ході сварки зловмисник забіг до квартири, взяв ніж і біля під’їзду завдав удар у шию потерпілому. Наразі лікарі борються за життя постраждалого.
 
Після скоєного нападник утік, однак поліцейські оперативно встановили його місцезнаходження та затримали 43-річного мешканця Чугуївського району в порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
 
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
04.09 Надзвичайні події Намагалися розібрати ворожий дрон: у Козачій Лопані загинуло двоє людей 04.09 Надзвичайні події У Харкові шахраїв ошукали людей через фейкову «Дію» 03.09 Надзвичайні події У Харківській області на пляжі пограбували жінку
 
 
 

