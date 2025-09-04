04.09.2025 16:07 Дмитро Колонєй

Харківські поліцейські ввезли багатодітну родину з-під обстрілів

Правоохоронці евакуювали людей із прифронтового селища Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ , поліцейські спільно з волонтерами благодійної організації «Незламна» евакуювали багатодітну родину з села Підсереднє Великобурлуцької громади.

У родині проживає шестеро дітей різного віку, життя яких щодня перебувало під загрозою через постійні обстріли. Співробітники поліції та волонтери допомогли людям зібрати найнеобхідніші речі, надали транспорт та супровід, аби вивезти сім’ю у більш безпечне місце.

Поліція Харківщини нагадує, всім, хто бажає евауюватися, слід звертатися

на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91,

спецлінію поліції «102» або

до найближчих відділень поліції.