04.09.2025 14:55

Харків'янин, який має шість дипломів з відзнакою, встановив рекорд України

26-річний харків’янин Юрій Верещака, машиніст електровоза отримав шість дипломів з відзнакою.



Фото: Лана Вєтрова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на керівницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

Зазначається, що 26-річний харків’янин Юрій Верещака, машиніст електровоза має найбільшу в Україні кількість дипломів з відзнакою про закінчення навчання у закладах вищої освіти. Тобто, шість червоних дипломів.

«Свою освіту він повністю присвятив своєму фаху – залізничному транспорту. Дипломи з відзнакою отримані у таких вишах:

1. Український державний університет залізничного транспорту - спеціальність «Залізничний транспорт»;

2. Український державний університет залізничного транспорту - спеціальність "Якість, стандартизація та сертифікація";

3. Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна - "Публічне управління та адміністрування";

4. Український державний університет науки і технологій - спеціальність «Транспортні технології»;

5. НАУ "Харківський авіаційний інститут - "Авіаційний транспорт" - "Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів".

6. Національна консерваторія мистецтв та ремесел (м.Париж, Франція) - "Залізничий транспорт" -"Менеджер з високошвидкісних залізничних систем", - розповідає Лана Вєтрова.

«Коли ставиш перед собою максимальні цілі, то ти отримуєш максимальні результати. Я поставив собі суперціль – отримати всі дипломи з відзнакою», - сказав рекордсмен Юрій Верещака.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram