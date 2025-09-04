    
Главная Новини Харкова Суспільство Харків'янин, який має шість дипломів з відзнакою, встановив рекорд України
04.09.2025  14:55   

Харків'янин, який має шість дипломів з відзнакою, встановив рекорд України

26-річний харків’янин Юрій Верещака, машиніст електровоза отримав шість дипломів з відзнакою.


Фото: Лана Вєтрова
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на керівницю Національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.
 
Зазначається, що 26-річний харків’янин Юрій Верещака, машиніст електровоза має найбільшу в Україні кількість дипломів з відзнакою про закінчення навчання у закладах вищої освіти. Тобто, шість червоних дипломів.
 
«Свою освіту він повністю присвятив своєму фаху – залізничному транспорту. Дипломи з відзнакою отримані у таких вишах:
 
1. Український державний університет залізничного транспорту - спеціальність «Залізничний транспорт»; 
2. Український державний університет залізничного транспорту - спеціальність "Якість, стандартизація та сертифікація";
3. Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна - "Публічне управління та адміністрування";
4. Український державний університет науки і технологій  - спеціальність «Транспортні технології»;
5. НАУ "Харківський авіаційний інститут - "Авіаційний транспорт" - "Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів".
6. Національна консерваторія мистецтв та ремесел (м.Париж, Франція) - "Залізничий транспорт" -"Менеджер з високошвидкісних залізничних систем", - розповідає Лана Вєтрова.
 
«Коли  ставиш перед собою максимальні цілі, то ти отримуєш максимальні результати. Я поставив собі суперціль – отримати всі дипломи з відзнакою», - сказав рекордсмен Юрій Верещака.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків відзначився на чемпіонаті України з картингу.
 
 
 
Тэги:  харків, рекорд
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.09 Надзвичайні події Знайдено мертвим зниклого у Харкові більше трьох місяців тому чоловіка 04.09 ЖКГ Ремонтники Харкова завершують підготовку внутрішньобудинкових електромереж до зими 04.09 Армія Українські воїни зупинили п'ять атак росіян на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 