Ворог на Харківщині тисне штурмами на оборонців Вовчанська, Загризового та Куп'яньска

Оперативна ситуація по Харківщині на 3 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили дві атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, ще три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор три рази здійснював штурмові дії в районі населеного пункту Загризове та в напрямку Куп’янська.

