    
Главная Новини Харкова Армія Ворог на Харківщині тисне штурмами на оборонців Вовчанська, Загризового та Куп'яньска
03.09.2025  16:29   

Ворог на Харківщині тисне штурмами на оборонців Вовчанська, Загризового та Куп'яньска

Оперативна ситуація по Харківщині на 3 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили дві атаки ворога в районі населеного пункту Вовчанськ, ще три боєзіткнення тривають.
  • На Куп’янському напрямку агресор три рази здійснював штурмові дії в районі населеного пункту Загризове та в напрямку Куп’янська.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що потрапити до в'язниці можна буде за образу військових та ТЦК. 

 

