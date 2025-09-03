    
Главная Новини Харкова Влада Ми готові до будь-якого сценарію за висновком експертів - Ігор Терехов
03.09.2025  17:03   Дмитро Колонєй

Ми готові до будь-якого сценарію за висновком експертів - Ігор Терехов

Фахівці обстежують постраждалий від атаки «шахедами» багатоповерховий будинок в Індустріальному районі Харкова.


Ми готові до будь-якого сценарію за висновком експертів - Ігор Терехов
Якповідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував в ефірі телемарафону що у місті ще не завершені експертні роботи щодо  потраждалої будівлі, тому висновку щодо можливості відбудови об’єкта поки немає. 
 
«У будинку зруйновано багато поверхів, пошкоджені опорні конструкції. Але ми готові до будь-якого сценарію за висновком експертів», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Також мер повідомив, що внаслідок цієї атаки загалом було вибито 1,2 тис. вікон і пошкоджено кілька дахів. Роботи з усунення наслідків вибухів тривають. 
 
«Ми закриваємо контури, ремонтуємо покрівлі. Адже починається осінньо-зимовий період, і нам треба зробити все, щоб зберегти тепло в домівках харків’ян», - наголосив міський голова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові демонтують частину багатоповерхівки, пошкодженої у 2024 році.
Тэги:  ігор терехов, будинок, харків, агрессия россии
