03.09.2025 17:03 Дмитро Колонєй

Ми готові до будь-якого сценарію за висновком експертів - Ігор Терехов

Фахівці обстежують постраждалий від атаки «шахедами» багатоповерховий будинок в Індустріальному районі Харкова.



Ми готові до будь-якого сценарію за висновком експертів - Ігор Терехов



Якповідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова поінформував в ефірі телемарафону що у місті ще не завершені експертні роботи щодо потраждалої будівлі, тому висновку щодо можливості відбудови об’єкта поки немає.

«У будинку зруйновано багато поверхів, пошкоджені опорні конструкції. Але ми готові до будь-якого сценарію за висновком експертів», - зазначив Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що внаслідок цієї атаки загалом було вибито 1,2 тис. вікон і пошкоджено кілька дахів. Роботи з усунення наслідків вибухів тривають.

«Ми закриваємо контури, ремонтуємо покрівлі. Адже починається осінньо-зимовий період, і нам треба зробити все, щоб зберегти тепло в домівках харків’ян», - наголосив міський голова.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові демонтують частину багатоповерхівки, пошкодженої у 2024 році.