Ми готові до будь-якого сценарію за висновком експертів - Ігор Терехов
Фахівці обстежують постраждалий від атаки «шахедами» багатоповерховий будинок в Індустріальному районі Харкова.
, мер Харкова поінформував в ефірі телемарафону що у місті ще не завершені експертні роботи щодо потраждалої будівлі, тому висновку щодо можливості відбудови об’єкта поки немає.
«У будинку зруйновано багато поверхів, пошкоджені опорні конструкції. Але ми готові до будь-якого сценарію за висновком експертів», - зазначив Ігор Терехов.
Також мер повідомив, що внаслідок цієї атаки загалом було вибито 1,2 тис. вікон і пошкоджено кілька дахів. Роботи з усунення наслідків вибухів тривають.
«Ми закриваємо контури, ремонтуємо покрівлі. Адже починається осінньо-зимовий період, і нам треба зробити все, щоб зберегти тепло в домівках харків’ян», - наголосив міський голова.
