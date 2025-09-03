03.09.2025 16:03 Дмитро Колонєй

Харківський посадовець не помітив, як з бюджету крадуть 1,5 мільйони гривень

Прокурори передали до суду справу про ремонт укриття харківського спорткомплексу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , після початку повномасштабного вторгнення росіян у підвальному приміщенні спортивного комплексу в Індустріальному районі Харкова було заплановано облаштувати укриття. У листопаді 2022 року Міністерство освіти і науки України виділило 3 млн грн на його ремонт. Було укладено договір з підрядною фірмою.

Проте директор закладу не забезпечив належного контролю за виконанням робіт і підписав акти приймання без фактичної перевірки. Замість реального ремонту у документах з’явилися «паперові» роботи:

вікна та двері, яких у приміщеннях не було,

цементна стяжка, облицювання плиткою та теплоізоляція залишилися невиконаними,

сходи та бетонні щаблі не зведені,

умивальник та водонагрівач не встановлені,

обшивка відкосів, шпаклювання, фарбування, фризи та покриття стін існували лише у звітах.

Вартість реально виконаних робіт була завищена на майже 1,5 млн гривень.

Таким чином, перебуваючи на посаді директора, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків і несумлінного ставлення до них, він не забезпечив належного контролю та перевірки обсягів виконаних робіт підрядником.

Обвинуваченого судитимуть в Індустріальному районному суді м. Харкова.

