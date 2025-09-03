    
03.09.2025  16:03

Харківський посадовець не помітив, як з бюджету крадуть 1,5 мільйони гривень

Прокурори передали до суду справу про ремонт укриття харківського спорткомплексу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, після початку повномасштабного вторгнення росіян у підвальному приміщенні спортивного комплексу в Індустріальному районі Харкова було заплановано облаштувати укриття. У листопаді 2022 року Міністерство освіти і науки України виділило 3 млн грн на його ремонт. Було укладено договір з підрядною фірмою.
 
Проте директор закладу не забезпечив належного контролю за виконанням робіт і підписав акти приймання без фактичної перевірки. Замість реального ремонту у документах з’явилися «паперові» роботи:
  • вікна та двері, яких у приміщеннях не було,
  • цементна стяжка, облицювання плиткою та теплоізоляція залишилися невиконаними,
  • сходи та бетонні щаблі не зведені,
  • умивальник та водонагрівач не встановлені,
  • обшивка відкосів, шпаклювання, фарбування, фризи та покриття стін існували лише у звітах.
Вартість реально виконаних робіт була завищена на майже 1,5 млн гривень.
 
Таким чином, перебуваючи на посаді директора, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків і несумлінного ставлення до них, він не забезпечив належного контролю та перевірки обсягів виконаних робіт підрядником.
 
Обвинуваченого судитимуть в Індустріальному районному суді м. Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на пляжі пограбували жінку.
 
