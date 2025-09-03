03.09.2025 15:33 Дмитро Колонєй

Стала відома кількість шкіл, у яких розпочався навчальний рік на Харківщині

З'явилися відомості скільки дітіей пішли у перший клас та інші дані по Харківщині.



Стала відома кількість шкіл, у яких розпочався навчальний рік на Харківщині



Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині

новий навчальний рік стартував у 576 школах.

вперше за парту сіли 12 тисяч дітей.

з початку цього навчального року запровадили безкоштовне харчування для учнів 1-11 класів у 17 громадах області.

Змішаний формат навчання запроваджено у

Кегичівській,

Наталинській,

Берестинській,

Старовірівській,

Сахновщинській,

Близнюківській,

Валківській,

Краснокутській,

Пісочинській громадах.

Триває будівництво 38 підземних шкіл із урахуванням всіх вимог безпеки. Подібного масштабу робіт немає в жодній іншій області України.

Планується перевести на офлайн- або змішану форму навчання додатково понад 40 тисяч школярів.

У 2025 році 14 закладів загальної середньої освіти в 11 територіальних громадах області отримують 18 шкільних автобусів, 14 з яких – спеціалізовані. На сьогодні школи вже отримали 7 автобусів, ще 11 – надійдуть до кінця року.