03.09.2025 15:33 Дмитро Колонєй
Стала відома кількість шкіл, у яких розпочався навчальний рік на Харківщині
З'явилися відомості скільки дітіей пішли у перший клас та інші дані по Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині
новий навчальний рік стартував у 576 школах.
вперше за парту сіли 12 тисяч дітей.
з початку цього навчального року запровадили безкоштовне харчування для учнів 1-11 класів у 17 громадах області.
Змішаний формат навчання запроваджено у
Кегичівській,
Наталинській,
Берестинській,
Старовірівській,
Сахновщинській,
Близнюківській,
Валківській,
Краснокутській,
Пісочинській громадах.
Триває будівництво 38 підземних шкіл із урахуванням всіх вимог безпеки. Подібного масштабу робіт немає в жодній іншій області України.
Планується перевести на офлайн- або змішану форму навчання додатково понад 40 тисяч школярів.
У 2025 році 14 закладів загальної середньої освіти в 11 територіальних громадах області отримують 18 шкільних автобусів, 14 з яких – спеціалізовані. На сьогодні школи вже отримали 7 автобусів, ще 11 – надійдуть до кінця року.
