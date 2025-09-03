    
03.09.2025  15:33   Дмитро Колонєй

Стала відома кількість шкіл, у яких розпочався навчальний рік на Харківщині

З'явилися відомості скільки дітіей пішли у перший клас та інші дані по Харківщині.


Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині
  • новий навчальний рік стартував у 576 школах. 
  • вперше за парту сіли 12 тисяч дітей. 
  • з початку цього навчального року запровадили безкоштовне харчування для учнів 1-11 класів у 17 громадах області.
 
Змішаний формат навчання запроваджено у
  • Кегичівській,
  • Наталинській,
  • Берестинській,
  • Старовірівській,
  • Сахновщинській,
  • Близнюківській,
  • Валківській,
  • Краснокутській,
  • Пісочинській громадах. 
 
Триває будівництво 38 підземних шкіл із урахуванням всіх вимог безпеки.  Подібного масштабу робіт немає в жодній іншій області України.
 
Планується перевести на офлайн- або змішану форму навчання додатково понад 40 тисяч школярів.
 
У 2025 році 14 закладів загальної середньої освіти в 11 територіальних громадах області отримують 18 шкільних автобусів, 14 з яких – спеціалізовані. На сьогодні школи вже отримали 7 автобусів, ще 11 – надійдуть до кінця року.
 
