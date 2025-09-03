    
03.09.2025  15:00   

У Харкові відсвяткували 8-річчя Регіонального центру послуг

Регіональний центр послуг у Харкові відзначив 8-річчя своєї роботи.


У Харкові відсвяткували 8-річчя Регіонального центру послуг
Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 3 вересня, привітав з цією подією усіх співробітників центрів надання адміністративних послуг міста, передає РЕДПОСТ.
 
Мер подякував колективам ЦНАПів за щоденну працю, особливо в умовах війни, коли, попри небезпеку, повітряні тривоги та обстріли, центри продовжують надавати харків’янам усі необхідні послуги.
 
«За ці вісім років Регіональний центр надав понад 5 мільйонів адміністративних послуг. Це величезний внесок у життя міста. Ви працюєте з людьми у будь-яких обставинах, знаходите рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Під час війни ви не зупинилися, залишилися на робочих місцях, допомагаєте харків’янам отримувати документи, соціальну підтримку та все необхідне.
 
Я добре пам’ятаю, як ми створювали цей центр, скільки зусиль і нових рішень було вкладено, щоб він став одним із найкращих в Україні! Дякую вам за витримку, професійність і відданість своїй справі!» - зазначив Ігор Терехов.
 
З нагоди свята мер вручив кращим співробітникам ЦНАПів Подяки міського голови та цінні подарунки. 
 
Нагадаємо, що в Регіональному центрі послуг можна отримати близько 500 публічних послуг: адміністративних, соціальних, пенсійних, реєстраційних, РАЦС, податкової та міграційної служб, Пенсійного фонду, сервісного центру МВС.
 
За час роботи фахівці установи надали понад 5 млн послуг з оформлення паспортних документів, водійських посвідчень, призначення усіх видів соціальних допомог і компенсацій. У центрі реалізовано й концепцію «швидкого старту бізнесу».
 
Під час повномасштабного вторгнення був створений адмінсервіс «Ветеран», в межах якого надають допомогу військовим, ветеранам і їхнім родинам. 
 
На базі центру працює перший кабінет безоплатної правової та психологічної підтримки громадян, організований у партнерстві з БФ «Право на захист». Також адміністратори допомагають містянам освоювати електронні послуги та сервіси міської ради на базі Центру цифрової грамотності.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що виставка про харківських волонтерок відкрилася в одній з художніх галерей міста.
 
