03.09.2025 14:30 Віталій Хіневич

ПриватБанк розповів, хто найчастіше купує електромобілі

У 2025 році електромобілі та гібриди зайняли провідні позиції на українському авторинку.

Як розповів під час виступу на форумі Електроспектива Владислав Корольов, керівник напрямку забезпеченого кредитування ПриватБанку, сьогодні кожне п’яте нове авто, яке купується в кредит - це електротранспорт, передає РЕДПОСТ.

Серед найпопулярніших електромобілів, які українці купують у кредит, – BYD, Honda, VW, Zeekr та Audi.

Владислав Корольов показав і портрет українського "електро-водія" за даними статистики кредитування авто.

60% покупців електромобілів в кредит через ПриватБанк – це одружені чоловіки. А от серед тих, хто бере бензинові авто, "паритет" майже повний. До того ж, електромобілі – це вибір підприємців (52%), тоді як наймані працівники досі більше схиляються до бензину (62%).

Майже половина (43%) власників нових авто в кредит – це люди віком від 36 до 45 років. Схоже, саме вони найбільш відкриті до інновацій та економії.

Кредит на 5 років – найпопулярніший. Люди вибирають мінімальний платіж з невеликим впливом на сімейний бюджет.

