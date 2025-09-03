    
03.09.2025  13:55   Віталій Хіневич

У понад 450 багатоповерхівок Харкова перевірили газові мережі

У вересні харківські газовики проведуть технічне обслуговування газових мереж спільної власності ще у 138 багатоповерхівках Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".
 
Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» з початку літа перевірили технічний стан внутрішньобудинкових газових мереж понад 450 багатоповерхівок, виявили та ліквідували близько 4,6 тисяч витоків газу. 
 
За надані послуги харків’яни повинні сплатити одноразовий платіж, що нараховується кожні 3 або 5 років після проведення робіт.
 
Зробити це можна через:
  • Особистий кабінет «Газмережі» у розділі «Додаткові послуги»
  • Мобільні застосунки «Приват24» та «Ощад», а також інші банки за реквізитами
  • Каси банківських установ
  • Каси Укрпошти
  • Сервіси EasyPay
  • QR-код на квитанції

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають аварії на мережах зовнішнього освітлення.

