У понад 450 багатоповерхівок Харкова перевірили газові мережі

У вересні харківські газовики проведуть технічне обслуговування газових мереж спільної власності ще у 138 багатоповерхівках Харкова.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають аварії на мережах зовнішнього освітлення.
Комментариев: 0
Сприятливий день для бізнесу, громадських заходів і спорту. Будьте обережні з начальством, уникайте невизначеності, та не піддавайтеся ліні.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
3 вересня у світі відзначається День боротьби з самотністю.
влажность:
давление:
ветер: