У понад 450 багатоповерхівок Харкова перевірили газові мережі

У вересні харківські газовики проведуть технічне обслуговування газових мереж спільної власності ще у 138 багатоповерхівках Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» з початку літа перевірили технічний стан внутрішньобудинкових газових мереж понад 450 багатоповерхівок, виявили та ліквідували близько 4,6 тисяч витоків газу.

За надані послуги харків’яни повинні сплатити одноразовий платіж, що нараховується кожні 3 або 5 років після проведення робіт.

Зробити це можна через:

Особистий кабінет «Газмережі» у розділі «Додаткові послуги»

Мобільні застосунки «Приват24» та «Ощад», а також інші банки за реквізитами

Каси банківських установ

Каси Укрпошти

Сервіси EasyPay

QR-код на квитанції

